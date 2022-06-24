طلب فيرا زيارة عائلية الكويت للمقيمين فيها بغرض العمل وذلك مع اقتراب موسم الإجازات والأعياد ورغبتهم في التواصل العائلي، وقد قامت وزارة الداخلية بالكويت بوضع عدد من الشروط والمعايير للراغبين في الزيارة من أفراد العائلة ومواعيد محددة للقبول، كما تم التأكيد على صلاحية جواز السفر والتأشيرة لصاحب الطلب حتى لا يقابل الطلب المتقدم للوزارة بالرفض.

طلب فيرا زيارة عائلية الكويت evisa.moi.gov.kw وشروط الحصول عليها مع المصروفات اللازمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يود العاملين في العديد من المجالات في دولة الكويت من جميع الجنسيات لزيارة عائلاتهم، بينما لا يكون مسموح للكثيرين بالسفر إلى بلادهم في فترة الأعياد، وذلك يكون حسب الحاجة إليهم ونوع العمل الذي يقوموا بأدائه، ولذلك يتقديم التقدم بطلبات لزيارة أحد أفراد العائلة أو أكثر لقضاء فترة العيد معهم بما يعود بالنفع والراحة في فترة العيد على العاملة بالكويت وعلى أفراد الاسرة كذلك، وقد وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط والمعايير للتقديم بطلب الزيارات التي يجب الالتزام بها واتباعها.

شروط التقديم على طلب زيارة عائلية 2022

يجب أن يكون صاحب الطلب من العاملين في أحد الوظائف الهامة التي لا يمكنه السفر وتركها في فترة الأعياد.

يكون صاحب الطلب له تأشيرة سارية مع سداد كافة المستحقات المالية عليه.

يجب أن يكون المستقدم للزيارة من أصحاب القرابة الأقرب، قرابة من الدرجة الأولى.

يتم الحصول على تأشيرة زيارة لمدة 3 شهور بصلاحية 6 شهور على الأقل.

يكون عمر الأبناء المستقدمين لا يقل عن 21 عام.

المستندات المطلوبة لتسجيل طلبات الزيارة

نموذج طلب زيارة.

أيضا استحضار صورة من جواز سفر الزائر على أن يكون صالح لستة أشهر على الأقل.

يتم تقديم مفردات راتب المتقدم للعاملين بالقطاع الحكومي ومفردات راتب بالحاسب الآلي للعاملين بالقطاع الخاص.

كما يتم تحضير صورة من البطاقة المدنية للكفيل.

خطوات تسجيل طلب فيرا زيارة عائلية الكويت