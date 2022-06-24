الأردن وسلوفاكيا يؤكدان الحرص المشترك على التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كورتشوك، اليوم الجمعة، الحرص المشترك على استمرار العمل لتوسعة آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، وفى إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبى.





واتفق الوزيران، خلال محادثات أجرياها، فى عمان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على استمرار العمل لتحديد أولويات التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والتعليمية والسياحية، واتخاذ الخطوات التشريعية والعملية اللازمة لزيادة التفاعل فيها. واستعرض الصفدى ونظيره السلوفاكى المستجدات الإقليمية، وبمقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية، وجهود دعم العراق واستقراره، والأزمة الأوكرانية وتبعاتها، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بدوره، أكد وزير الخارجية السلوفاكى، اهتمام بلاده فى توطيد علاقات التعاون مع الأردن، فى مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

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