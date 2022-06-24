موسكو: الاتحاد الأوروبى والناتو مثل هتلر يحشدان للحرب ضد روسيا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف: "هذا شأن داخلى فى أوروبا"، لافتًا إلى أنه "من المهم عند موسكو ألا تسبب هذه الإجراءات مشاكل لروسيا".
فيما اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن عضوية أوكرانيا ومولدافيا لا تشكل "أى خطر" على روسيا، لأن الاتحاد الأوروبى ليس حلفا عسكريًا، موضحًا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعارض الأمر.
وفى الوقت ذاته، استخدم لافروف مفردات عسكرية لاتهام الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى بالرغبة فى شن حرب على روسيا، كما فعل النازيون من قبل.
وأضاف وزير الخارجية الروسى خلال رحلة إلى أذربيجان: "وحد هتلر تحت رايته جزءًا كبيرًا من أوروبا ليشن حربًا على الاتحاد السوفيتى، واليوم يجمع الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى تحالفا مماثلا معاصرا للقتال، وإلى حد كبير، لشن حرب ضد روسيا".
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