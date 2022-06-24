109 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان متوجهة إلى اليمن

جدة - نرمين السيد - عبرت 109 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودى السعودى، خلال الفترة من 8 حتى 19 يونيو 2022م، تحمل على متنها 20 ألفا و457 سلة غذائية، و30 ألف كرتون تمر، متوجهة لمحافظات تعز، ولحج، وحضرموت، وأبين، والمهرة، ومأرب، وشبوة، وصعدة، والجوف، وعدن باليمن.





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