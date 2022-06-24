مقتل 4 أشخاص فى المظاهرات المناهضة للحكومة بالإكوادور

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الإكوادورية، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب عدد آخر من بينهم 100 على الأقل من أفراد الشرطة حتى الآن، وذلك جراء المظاهرات المناهضة للحكومة فى العاصمة "كيتو" والتى اندلعت منذ 13 يونيو الجارى.





وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المتظاهرين اعترضوا الطرق فى العاصمة "كيتو" وحرق إطارات السيارات والاشتباك مع قوات الشرطة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. وأضافت القناة، أن حكومة الرئيس الإكوادورى جويلرمو لاسو أعلنت حالة الطوارئ فى ستة أقاليم على الأقل بالبلاد على خلية هذه التظاهرات.

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