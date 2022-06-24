تايوان ترصد أول إصابة بفيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وقالت مراكز السيطرة على الأمراض فى تايوان، فى بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، إن الشخص المصاب فى العشرينيات من عمره درس فى ألمانيا خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو الجارى، ثم عاد إلى تايوان فى 16 من الشهر الجارى وخضع لحجر صحى إلزامى لجميع الوافدين.
وأضاف البيان، أنه فى الـ20 من الشهر الجارى ظهرت عليه أعراض المرض، من بينها ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، والتهاب فى الحلق، وطفح جلدى، وطلب رعاية طبية، حيث تم فحصه وتأكيد الاختبارات الطبية أنه يعانى من فيروس جديرى القرود.
ويتلقى المريض فى الوقت الحالى الرعاية اللازمة، فيما لم تظهر أى أعراض للمرض على مخالطيه المقربين.
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