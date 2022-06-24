الاستعلام برقم المخالفة واللوحة عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها

المخالفات المرورية يكثر السؤال عنها من المواطنين والمقيمين بالمملكة لمعرفة المخالفة المرورية ووقتها ومكانها، كما أن تم إصدار موقع الكتروانى لمعرفة كافة تفاصيل المخالفات المرورية لتوفير الجهد والوقت ولتسهيل إنهاء اجراءت المخالفة دون الذهاب إلى المكاتب وكثرة الازدحام بها، والمخالفات المرورية تعد من اكثر ما يشغل المواطنين بالمملكة الذين يمتلكون سيارات أو أي وسيلة مواصلات حتى لا يفرض عليهم غرامات لعدم دفع المخالفة أو تجاوزها التي تحدث نتيجة سرعة أو مخالفة قاعدة أو عدم تجديد رخصة السيارة أو القيادة،وبالتالي يوجد على الموقع إلكتروني الخاص بوزارة النقل من خلال أدارة المرور كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو المخالفة وطريقة السداد وقيمة الغرامة، تعرض معلومات المخالفة مع الصور على هيئة تقرير، ويسمح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال فترة 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، ويحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليا، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة اعتراضات، وذلك للكل سنة هجرية ويجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوما من تاريخ تسجيلها، يمكن الاعتراض على مخالفة مرورية ما تم تقييدها بالفعل عن طريق تقديم اعتراض صريح به أسباب الاعتراض وجميع المعلومات المتعلقة بهذه الشكوى عبر موقع ابشر، يتعرض جميع المواطنين أو الوافد في المملكة العربية السعودية للمخالفات المرورية، لذلك يسعى الكثيرون لخدمة استعلام عن المخالفات برقم اللوحة لمعرفة قيمة المخالفات المفروضة عليهم ان وجدت، والتي يمكن يسجلها الرادار أو أحد أفراد دورية المرور لمعرفة قيمتها ودفع ثمنها.

الاستعلام عن المخالفات برقم المخالفة

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر. الضغط على الخدمات المرورية. ثم الضغط الاستعلام عن مخالفة المرور. ثم كتابة رقم المخالفة في الخانة المخصصة لذلك. بعد ذلك ظهور الاستعلام عن البيانات المتعلقة بالمخالفة بشكل مباشر كمكان وقوعها وقيمتها ونوعها.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر. تسجيل الاسم وكلمة المرور. الضغط على الخدمات المرورية الضغط على اختيار الاستعلام عن مخالفة المرور. ثم اضغط على اختيار الاستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة السيارة. إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة. إدخال البيانات المطلوبة بدقة ومراجعتها. الضغط على زر المخالفات. أخيرا ظهور البيانات المتعلقة بمخالفات السيارة من ميعاد حدوثها والمكان وغيرها من الأمور المتعلقة بالمخالفة.

كما أن تعمل الكاميرات الموجودة بجميع الطرقات داخل المملكة ترصد جميع تحركات المركبات لهذا ترصد المخالفة أثناء وقوعها، وبعد ثواني معدودة تقوم بإرسالها لمركز المخالفات ليبحث عن صاحب السيارة من خلال قاعدة البيانات المتاحة بالمركز وفي الوقت الذي يجد صاحب المخالفة يقوم بتسجيل المخالفة فوراً عليه ويصل لصاحب السيارة رسالة نصية بالمخالفة.

الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني ابشر. يتم أدخال رقم الهوية الوطنية والرقم المرئي. الضغط على كلمة عرض. يظهر لك كل ما يخص المخالفات الخاصة برقم الهوية الذي قمت بإدخاله سابقا.

طريقة الاعتراض على المخالفات

أن يكون المواطن مسجل في بوابة وزارة الداخلية.

تسجيل الاعتراض ولا يجوز أن يكون الاعتراض بعد مرور ثلاثون يوم من ارتكاب المخالفة.

يكون الاعتراض على المخالفات المسجلة من خلال نظام ساهر فقط.

لأيمكن الاعتراض عن المخالفة المسددة.

حتى لا ترتفع قيمة سداد المخالفة واجب دفع الغرامة بعد الاعتراض عليها.

الاعتراض على المخالفة يكون مرة واحدة وأذأ تم الرفض لا يمكن الاعتراض ثانيا على نفس المخالفة.

ويجب على مرتكب المخالفة القيام بتسديدها بأي شكل وأي وسيلة، مع العلم في حال تراكم المخالفة عليه ووصولها قيمة عشرون ألف ريال سعودي أو زيادة عنها، وقد مر على ذلك مدة ستة أشهر من التاريخ المقرر فيه الإبلاغ عن المخالفة، ولم يقوم بتسديد المخالفة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الإبلاغ عنها. يتم بشكل مباشر تحويله للمحكمة الجنائية حتى تقوم بالنظر في إيقاف أي خدمات خاصة.

رقم المرور السعودي للاستعلام عن المخالفات

يمكن الاتصال على الرقم 920020405 أورقم 00966114419688 لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمرور والمخالفات. اما رقم مرور الرياض وهو 0114411111 ورقم مكة المكرمة وهو 0125601411 يلية رقم جدة وهو 0125600449 كما يوجد رقم مرور الطائف وهو 0127468666 رقم المدينة المنورة، وهو 0148364200

ورقم منطقة تبوك وهو 0172382077

والجدير بالذكر أن يستطيع المواطنين أو الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية أن يستعلموا عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية وغير ذلك من الممكن أن يسجلوا الدخول إلى منصة أبشر، وتلك الخدمة تقدم بشكل أساسي ألي الزائرين المتواجدين بالمملكة الذين ليس عندهم حساب على المنصة الإلكترونية ابشر لمعرفة المخالفة وقيمتها ومكانها وتاريخ حدوثها لدفع الغرامة المقررة وتسديدها لعدم التعرض للارتفاع القيمة المادية للمخالفة المرورية الخاصة بالمركبة، و يستطيع الآن كل الأشخاص الموجودين داخل المملكة سواء كانوا من الحاملين للجنسيه السعودية أو حتى المقيمين بها وكان لديهم سياره يمتلكونها معرفة طريقة حجز موعد المرور عبر أبشر وطريقة تجديد الرخصة الكتروانيا من خلال الموقع الإلكتروني ابشر.