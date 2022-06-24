نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن يمكنك الاستعلام عن الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية وكذلك اعرف خطوات التسجيل في المقال التالي
سوف نتحدث اليوم عن أحد أهم برامج الدعم داخل المملكة العربية السعودية وهو برنامج الضمان الاجتماعي المطور والذي يعمل على ضمانة توصيل أموال الزكاة لمن يستحقونها داخل المملكة . وكذلك فائدة هذا البرنامج من تقديم المساعدة ويد العون للأفراد أكثر الفئات احتياجا . وإن من أهم الأهداف الأساسية لإنشاء برنامج الضمان الاجتماعي هو تحقيق الحماية الاجتماعية ومساعدة كافة الفئات المستفيدة . وذلك من خلال تقديم دعم مادي لهم يساعدهم في مواجهة اعباء الحياة . وكذلك العمل على اندماجهم داخل المجتمع وتحويلهم إلى أفراد منتجين وذلك عن طريق برامج التأهيل لهؤلاء المستفيدين من خلال عمليات التدريب .ويتم أيضا تقديم أكثر من عرض من عروض العمل المناسبة. وذلك طبعا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية. ويبحث العديد من المواطنين داخل المملكة على طرق الاستعلام . وكذلك التسجيل عبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور .والتي من خلال مقالتنا تلك سوف نتحدث عن تلك التساؤلات وعن كيفية وطرق الاستعلام في الضمان الاجتماعي برقم الهوية وكذلك اسهل طرق التسجيل .
اسهل طريقة يمكنك منها برقم الهوية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتاحة الاشخاص الذين قد تم تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور أن يتعرفوا على نتيجة الأهلية . والتي تعني النتيجة يا إما بالقبول من عدمه في برنامج الضمان .
- على المسجل أن يقوم بالدخول مباشرة على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي .
- ومن ثم النقر على تبويب المعلقات . حيث من خلال دخوله سوف يتعرف على تم ايداع أي مبالغ مالية في الحساب من عدمه .
- وهنا تتعرف بأنك مؤهل في البرنامج من عدمه من خلال معرفتك بوجود مبالغ مالية في الحساب ام لا .
- وعقب ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي في فحواها تم التحقق بنجاح الضمان الاجتماعي . والذي تعني به تلك الرسالة بأنك مؤهل للاشتراك في البرنامج.
- وسوف يتم التحقق من الايبان الخاص بك وذلك بعد أن يمر في حدود شهر ومن ثم سوف يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بك في الحساب.
أما الآن سوف نتعرف على اسهل خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور :-
- اولا / من خلال الدخول على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي .
- ثانيا / وإن كنت لم تتمكن من التسجيل على تلك المنصة من قبل قم بالنقر على كلمة تسجيل جديد .
- ثالثا / قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك .
- رابعا / ومن ثم عليك بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك . ومن ثم تاريخ ميلادك بالهجري . ومن ثم وضع الرمز المرئي.
- خامسا / على المستفيد تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منه بصورة صحيحة ورفعها على البرنامج .
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