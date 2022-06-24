متي ينزل ايفون 14 برو في المملكة؟ “IPHONE 14 PRO MAX” العملاق الجديد بمواصفات قياسية وسعر مثالي

ايفون 14 “iPhone 14” عملاق جديد يطل علينا من من سلسلة هواتف شركة أبل العالمية ينتظره الكثيرين من محبي هذه الماركة المميزة ذات الطراز المختلف، والجودة العالية، وبسبب إعلان عدد من التسريبات حول هذا الهاتف الذي من المتوقع نزوله الي الأسواق خلال الأيام المقبلة يتساءل شريحة كبيرة من الأشخاص عن الموعد النهائي لظهوره حتي يتثنى لهم التعرف على إمكانياته المميزة التي تجعله من أفضل موديلات ايفون، ولمعرفة سعره النهائي ، والكثير من المميزات، وغيرها من التفاصيل تابع المقال.

متي ينزل ايفون 14 في المملكة؟

محبي الهواتف الذكية ينتظرون بشغف صدور الهاتف الجديد ايفون ١٤ في المملكة العربية السعودية ، وذلك وفق ما تم تسريبه حول مميزات هذا الجهاز، وتعد شركة آبل المصنعة له من الشركات الرائدة التي تقدم التكنولوجيا الحديثة، والفريدة بالإضافة إلي الجودة في الصنع.

موعد نزل هذا الهاتف يهتم به الكثيرين من عشاق هذه الماركة العالمية، ومن الجدير بالذكر أن التوقعات تشير الي نزوله في نصف شهر ٩ المقبل ٢٠٢٢ على أن يظهر في الأسواق العربية بعد أسبوع من إصداره عالميًا، وهذه التوقعات جاءت وفق ما عهدناه في السابق من الشركة حيث أنها أطلقت في هذا الموعد العام الماضي ٢٠٢١ هاتف ايفون ١٣.

مميزات ومواصفات هاتف iPhone 14

تم الكشف عن عدد من التسريبات حول هذا الهاتف، حيث من المتوقع أن تظهر عدد من التغيرات الحديثة، ومن ضمنها التالي:

شاشة الهاتف سوف تأتي ب ٦,١ انش.

كذلك أيضًا عرض الهاتف سيكون ٧٨,١ ملم، وأما الطول سيكون ١٦٠ ملم.

ثم سمك الهاتف ٧,٦٥ ملم.

يزن الهاتف الجديد ٢٣٢ جرام.

شاشة الهاتف من نوعية super retina، وهذا النوع يدعم خاصية اللمس المتعدد.

سوف يأتي الهاتف بخاصية فريدة للغاية، وهي مقاومة الغبار.

كذلك أيضًا هاتف آيفون الجديد يحتوي على مقاومة عالية للماء بعمق يبلغ ٦ متر.

نظام تشغيل الهاتف هو ios 16

سعر هاتف آيفون الجديد