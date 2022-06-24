رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg برقم الجلوس

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني بعدما أعلن معالي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم على ان من المخطط على ان يتم الكشف عن تلك النتائج بصورة وبشكل الكتروني وفعال امام جميع الطلاب والطالبات وذلك باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم او موقع بوابة التعليم الفني على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول الان نوافيكم به الآن ، حيث تدور مجريات الترقب والقلق ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور حالياً بحثاً عن رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج المفعل خصيصاً من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يكون مفعل للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج المقرر على ان تكون مطروحة بعد اعمال التصحيح ورصد الدرجات التي قد أوشكت على الانتهاء، حيث علق معالي نائب وزير التربية والتعليم على ان النتائج ستكون معلنة على مستوى كافة الأقسام سواء صناعة أو زراعة او تجارة او فندقي مباشرة بعد الانتهاء الرسمي من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لذا سنوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

اعلنت وزارة التربية والتعليم على ان الوزارة ستفعل امكانية اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بنظاميها ثلاثة سنوات او خمسة سنوات أون لاين وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني على النحو التالي:-

فتح موقع بوابة التعليم الفني

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية وذلك من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها وتسجيل رقم الجلوس الخاص بك بالايقونة المخصصة لها وحدد المحافظة التابع إليها

تحديد النظام ان كنت تتبع نظام 3 سنوات او 5 سنوات بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور

هذا ولم تحدد حتي اللحظة الحالية وزارة التربية والتعليم ميعاد رسمي للاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية على مستوي الجمهورية، حيث مازالت عمليات التصحيح ورصد الدرجات جارية الان على مستوي الجمهورية استعداداً حتي يتم الاعلان عن تلك النتائج التي سيتم الاعلان عليها بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع بوابة التعليم الفني بالاسم الرباعي ورقم الجلوس