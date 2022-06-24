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عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني في المملكة العربية السعودية ، هل نزل الدعم السكني اليوم يونيو 2022 حيث ينتظر العديد من مواطني المملكة العربية السعودية كل شهر سداد مستحقات الدعم السكني التي حصلوا عليها بعد استيفاء شروط الاستحقاق ، وسيتناول موقع ثقفني عبر المقالة التالية موضوع ما إذا كان الدعم السكني قد نزل اليوم يونيو 2022 من خلال مراجعة مواعيد للأشهر التالية من عام 2022 وخطوات الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الأهلية مع إبراز خطوات التقديم على السكن الدعم.

هل نزل الدعم السكني اليوم يونيو

نعم ، نزل الدعم السكني امس الخميس 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م بحسب منصة “مواعيد صرف الدعم السكني – موعد صرف دعم وزارة الإسكان. “التي يشير عدها التنازلي إلى نزول الدعم السكني لشهر يونيو 2022 ، اعتادت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية اليوم تحميل دعم الإسكان في (23) أو (24) من كل شهر ميلادي مع ساعات الصباح الباكر ليتمكن المستفيدون من الدعم السكني المقدم من الوزارة من سحب مستحقاتهم في اليوم التالي من نفس الشهر. .

موعد نزول الدعم السكني

حددت منصة صرف الدعم السكني التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية موعد الدعم الإسكاني الشهري لعام 2022 على النحو التالي:

موعد نزول الدعم السكني يوليو

يشير جدول جداول صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية إلى أن موعد قبض الدعم السكني لشهر ذي الحجة / يوليو هو يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 هـ ، الموافق 24 يوليو من عام 2022 م.

موعد نزول الدعم السكني أغسطس

يشير جدول جداول صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية إلى أن موعد صرف الدعم السكني لشهر محرم / أغسطس هو يوم الأربعاء 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022

موعد نزول الدعم السكني سبتمبر

وبحسب جدول جداول صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية ، فإن موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر هو يوم الأحد 29 صفر 1444 هـ ، الموافق 25 سبتمبر من عام 2022 م. وعليه فإن باقي مدفوعات دعم الإسكان لشهر سبتمبر 2022

موعد نزول الدعم السكني أكتوبر

بحسب جدول صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية ، فإن موعد صرف الدعم السكني لشهر ربيع الأول / أكتوبر هو يوم الاثنين 28 ربيع الأول 1444 هـ ، الموافق 24 أكتوبر 2022. وبناءً عليه فإن باقي مدفوعات الدعم السكني لشهر أكتوبر.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

يمكن الاستعلام عن قيمة الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية 2022 باتباع الخطوات التالية: