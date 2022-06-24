2.5 مليون دولار دعم سعودى للصحة الإنجابية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منحة بقيمة 2.5 مليون دولار، عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، خلال الأشهر الستة القادمة، لنحو 350 ألفا من النساء والفتيات الأشد ضعفا فى اليمن.





وذكر الصندوق الأممى للسكان فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة، أن هذه المنحة ستساهم فى زيادة وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية الصحية الإنجابية من خلال دعم 15 مرفقا صحيا و50 قابلة فى المحافظات الواقعة جنوب البلاد، كما ستساهم هذه المنحة بحصول النساء الحوامل على ولادات آمنة، ومعالجة أى مضاعفات متعلقة بالصحة الإنجابية كناسور الولادة.

وأشار الصندوق إلى احتياجه وبشكل عاجل لنحو 87 مليون دولار، خلال الأشهر الستة القادمة، لتمويل استجابته الإنسانية المنقذة للحياة فى مجال الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات المتأثرات، كونه نحو 8.1 مليون من النساء والفتيات فى سن الإنجاب فى اليمن بحاجة إلى المساعدة للوصول لخدمات الصحة الإنجابية، حيث أنه من بين كل 5 مرافق صحية تعمل، هناك مرفق صحى واحد يقدم خدمات الأمومة والطفولة، وذلك بسبب النقص الحاد فى الإمدادات والأدوية الطبية والطواقم المتخصصة.

وقال المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الدكتور لؤى شبانه: "إنه مع استمرار الأزمة الإنسانية فى اليمن للعام الثامن، تتفاقم باستمرار أوضاع النساء والفتيات وتزداد المخاطر خاصة لمن هن فى سن الإنجاب"، مشيدا بدعم مركز الملك سلمان لتقديم خدمات الحماية والصحة الإنجابية للنساء والفتيات، لافتا إلى إسهام ذلك الدعم بوصول الخدمات الصحية لآلاف النساء والفتيات منذ العام 2015.