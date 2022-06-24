عاجل- الغرب المسؤول.. بوتين يتحدث عن أزمة التضخم العالمية

جدة - نرمين السيد - كما حمّل الرئيس الروسى دول الغرب المسؤولية عن أزمة التضخم فى العالم.
وتأتى تصريحات الرئيس الروسى ردًا على بيان أصدره وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اليوم الجمعة، يحملون فيه روسيا مسؤولية تفاقم انعدام الأمن الغذائى حول العالم، معللين ذلك بـ "حصارها وقصفها للبنية التحتية الرئيسية فى أوكرانيا".
ودعا وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى فى بيانهم، موسكو إلى "وقف الهجمات وأعمال التهديد ورفع الحصار عن موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود للسماح بالصادرات الغذائية".
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