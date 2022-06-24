عمّان :وفاة فتاة تعرضت لإطلاق نار داخل إحدى الجامعات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 24 يونيو 2022 04:05 مساءً - جي بي سي نيوز :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة. وأضاف أنه نتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

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