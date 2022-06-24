مفتى لبنان يهنئ نجيب ميقاتى لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - هنأ مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى لتسميته لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له النجاح والتوفيق فى مهامه بتحقيق النهوض بالوطن فى شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة.





جاء ذلك فى اتصال هاتفى أجراه دريان اليوم الجمعة غداة الاستشارات النيابية الملزمة التى أسفرت عن حصول ميقاتى على أغلبية أصوات الكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب لتسميته لتشكيل الحكومة الجديدة. بدوره، قام ميقاتى بزيارة مفتى لبنان ظهر اليوم فى منزله، وأديا صلاة الجمعة فى مسجد الأمير منذر فى وسط بيروت.

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