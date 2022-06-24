جدة - نرمين السيد - وقال جروسو - فى تصريحات متلفزة عقب قرار رؤساء الاتحاد الأوروبى والحكومة أمس منح بلاده وأوكرانيا وضع دولة مرشحة وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "سوف نتضامن مع الاتحاد الأوروبى، كما تفرض علينا وضعنا وتطلعاتنا الأوروبية وبالطبع سنشارك فى اتخاذ أى عقوبات تهدف إلى إيقاف العملية العسكرية الروسية، نحن نسعى للمساهمة فى تحقيق هذا (الهدف) بواسطة أى وسيلة دبلوماسية".
وصرح نيكو بوبيسكو نائب رئيس الوزراء المولدوفى ووزير الخارجية فى وقت سابق من الأسبوع بأن بلاده قد لا تتمكن من المشاركة بشكل كامل فى تطبيق العقوبات ضد روسيا بسبب ضعفها الإقتصادى، مضيفاً أن مولدوفا انضمت لاتخاذ عقوبات أغلبها تتعلق بالشؤون المالية والمصرفية.
وشككت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية فى وقت سابق فى التزام الجمهورية السوفيتية السابقة بالالتزام بحالة الحياد والشراكة مع روسيا إزاء بعض الخطوات والبيانات التى صرحت بها الحكومة المولدوفية، مشيرةً إلى القيود المفروضة على إعادة تصدير السلع الروسية والعقوبات المتخذة ضد وسائل الإعلام الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمانى المولدوفى: مستعدون لتطبيق عقوبات جديدة ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.