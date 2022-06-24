عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف مساعى تحقيق السلام لتعزيز التعاون الإقليمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الملك عبدالله الثانى مع قناة "سى إن بى سى" الاقتصادية الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة.
وتحدث العاهل الأردنى - فى المقابلة، التى بثت القناة مقتطفات منها اليوم وستبث كاملة فى بداية شهر يوليو المقبل - عن جهود التعاون الإقليمى للتصدى للتحديات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل لتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
كما تناول رؤية التحديث الاقتصادى للمملكة خلال العقد القادم، وتلازم مسارات التحديث السياسى والاقتصادى والإدارى.
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