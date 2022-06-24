النقل الروسية ترفض مخاوف «الطيران الدولى» بشأن سلامة الرحلات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "إن وزارة النقل الروسية لا تدعم مخاوف منظمة الطيران المدنى الدولى بشأن سلامة الرحلات الجوية فى روسيا، فيما يتعلق بما يسمى التسجيل المزدوج للطائرات"، مشيرة إلى أن يتم الامتثال لإجراءات سلامة الطيران على مستوى عالٍ.
وذكرت تقارير إخبارية فى وقت سابق أن منظمة الطيران المدنى الدولى، قد أصدرت بيانًا بشأن "مخاوف كبيرة" فى مجال سلامة الطيران فى روسيا، وأن المشكلة تكمن فى أن الطائرات الروسية مسجلة فى سجلات الطائرات المدنية فى أكثر من دولة وتبرز مشكلة فيما يتعلق بصحة التراخيص لمعداتها اللاسلكية وشهادة صلاحيتها للطيران بشكل عام.
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