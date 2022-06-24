ألمانيا: اقتصادنا أمام أزمة طاقة خطيرة

وأضافت الوزارة أن ألمانيا تواجه هى وأوروبا أكثر من هذه المخاطر ليس بسبب تراجع إمدادات الغاز وحده فحسب بل أيضا بسبب تبعات الحرب فى أوكرانيا وجائحة كورونا التى لم تذهب إلى غير رجعة بعد.
وأشارت إلى أن تقليص الإمدادات الذى شمل فرنسا وإيطاليا جاء بعدما أعلنت شركة الغاز الروسى العملاقة غاز بروم أنها غير قادرة على ضخ الغاز بالطاقة الاستيعابية لأنبوب "نورد ستريم 1" بسبب تخلف شركة "سيمنس" الألمانية عن صيانة توربينات أساسية لضخ الغاز بسبب العقوبات الأوروبية ضد الشركات الروسية.
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