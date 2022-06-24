وزراء خارجية دول السبع يحملون روسيا مسؤولية تفاقم انعدام الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، يحملون روسيا مسؤولية تفاقم انعدام الأمن الغذائى حول العالم، وذلك بسبب "حصارها وقصفها للبنية التحتية الرئيسية فى أوكرانيا"، وفقًا لما ذكره البيان.





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