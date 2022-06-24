الخارجية الألمانية: العملية الروسية تهدد الملايين حول العالم بالجوع

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة فى بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية - "لطالما شاركت ألمانيا فى مكافحة الجوع فى العالم، على سبيل المثال من خلال تعزيز النظم الغذائية وثانى أكبر مانح للمساعدات الغذائية الإنسانية فى العالم تتولى ألمانيا حاليا مسؤولية دولية خاصة، كرئاسة دول مجموعة السبع، وتدعم الحكومة الفيدرالية جهود الأمين العام للأمم المتحدة، كما أطلقت تحالفا عالميا للأمن الغذائى.. بشكل عام، ستستثمر ألمانيا حوالى 4 مليارات يورو فى المساعدات الإنسانية وأنظمة الغذاء المقاومة للأزمات هذا العام".
جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة (WFP) أفاد بأن 345 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم - أى أكثر من أربعة أضعاف عدد الأشخاص الذين يعيشون فى ألمانيا - ليس لديهم ما يكفى من الطعام حاليا.
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