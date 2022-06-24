أوروبا تمنح أوكرانيا ومولدافيا عضوية التكتل

أوروبا تمنح أوكرانيا ومولدافيا عضوية التكتلوافقت الدول 27 في الاتحاد الأوروبي على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الليلة الماضية ان الدول 27 في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على منح، كلا من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية التكتل. حسب وكالة فرانس برس.

من جانبه رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار واصفا إياه بأنه "لحظة فريدة وتاريخية".

وغرد زيلينسكي على تويتر "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".

بدوره، اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد يشكل "إشارة قوية جدا حيال روسيا".

وأشاد ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي في بروكسل التي تستضيف قمة أوروبية، بـ "خطوة سياسية" صادرة من "أوروبا قوية وموحدة".