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نتائج الثاني عشر في الكويت بالرقم المدني بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة وقامت عبر أحد الصحف الإلكترونية الموثوقة بالإعلان عن الموعد المقرر لإعلان أرقام الطلاب بالرقم المدني عبر رابط موقع نتائج الطلاب بالجميع المراحل الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، كما قامت الوزارة بالإعلان اليوم عن جدول اختبارات الدور الثاني لصفوف النقل.
“تنزيل” نتائج الثاني عشر بالرقم المدني app.moe.edu.kw الثانوية العامة 2022 إحصائيات المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عبر منصات الأخبار لها على تويتر أنها تصارع الزمن لإتمام الإعلان عن نتيجة الطلاب في الثانوية، الثانوية العامة 2022، وذلك بعد الانتهاء منذ يومين من أداء اليوم الأخير للاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022، في القسم العلمي والأدبي والديني، وأعلنت الوزارة الانتهاء من أعمال اختبارات الطلاب دون مشكلات في اللجان الامتحانية ولم يتم الإعلان عن محاضر للغش الجماعي أو الغش عبر الهواتف النقالة، وقد قامت الوزارة بالتشديد على لجان امتحان الطلاب بالحرص على التعقيم وارتداء الطالب للكمامة بما يكون واقيا له من اية عدوى.
موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 (الثانوية العامة بالكويت)
أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر أحد المواقع الإخبارية الرسمية وعبر منصة تويتر أن موعد الإعلان عن بالمدارس التي رفعت النتائج واستخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني سيكون السبت الموافق 25 يونيو 2022 الموافق 26 ذي القعدة 1443، على أن يتم تفعيل رابط استخراج نتائج الثانوية للطلاب على أن يتم فتح باب التظلمات عليها في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج، ويمكن للطالب أيضا التعرف على المدارس التي قامت برفع النتائج من خلال موقع استخراج النتائج الرسمي.
خطوات استخراج نتيجة الطلاب بالكويت
- يتم الدخول على رابط استخراج إحصائيات المدارس للتعرف على المدارس التي قامت بالانتهاء من رفع النتيجة .
- يقوم الطالب بعدها بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم لخدمات الطالب والمعلم.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية لخدمات الطلاب “قائمة الطالب”.
- يقوم باختيار الخدمات الطلابية.
- لاستخراج شهادات نهاية الفترة يتم اختيار هذه الايقونة واتباع خطوات الاستعلام بالرقم المدني والرقم المتسلسل.
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