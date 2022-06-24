نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام جدارة للتوظيف الحكومي وشروط رابط جدارة للتقديم على الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام جدارة للتوظيف الحكومي هو برنامج استحدثتها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين في الحصول على الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم العلمية وأيضا الحصول على نشرة دورة لكل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية الوظائف المتاحة بها بشكل دوري ومستمر.

ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن توافر عدد كبير من الوظائف التعليمية في العام الماضي عبر نظام جدارة للتوظيف، حيث دعت وزارة التعليم المواطنين من الجنسين والذين تتوافر لديهم القدرات والمؤهلات و الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها التي تحتجها الوزارة في شغل الوظائف التعليمية، وأكدت الوزارة على أن التقديم لهذه الوظائف سيكون من خلال نظام جدارة للتوظيف المتواجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، وناشدة وزارة الخدمة المدنية ف وقت سابق أيضا على ضرورة تحديث بيانات نظام جدارة للمسجلين في النظام.

شروط التسجيل في نظام جدارة

نظام ساعد للتوظيف هو النظام الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية. يعتمد هذا النظام على تسجيل بيانات الباحثين عن عمل وجميع مؤهلاتهم وخبراتهم، ومن ثم ترشيحهم في الوظائف الحكومية الشاغرة المُسجلة في البرنامج. فهذا النظام يهدف أيضًا إلى سد حاجة الجهات الحكومية من القوى العاملة، وفي حالة قبول المتقدم يتم التواصل معه من خلال الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني الخاص به.

لا يُسمح لأي شخص بالتسجيل في نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب التسجيل أن يتوافر في الشخص العديد من الشروط منها ما يلي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة مواطنين سعوديين الجنسية.

لا يسمح للمتقدمين الحاصلين على درجة أقل من البكالوريوس التقديم، إذ أن البرنامج للمؤهلات العليا فقط.

إذا كان التقديم على إحدى الوظائف الخاصة بالتعليم، فلابد أن تتوافر في المتقدم العديد من الشروط أهمها معادلة الدرجة العلمية إذا كان حاصلاً عليها من خارج المملكة العربية السعودية.

يشترط على المتقدم أن يمر بكل الاختبارات الخاصة بالوظائف التعليمية.

أن يكون المؤهل والدرجة العلمية للمتقدم متناسبين مع الوظيفة والتخصص الخاص بها.

رابط جدارة للتقديم على الوظائف

وأكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية انه سيكون التقديم في الوظائف المعلن عنها يكون التسجيل من خلال نظام جدارة للتوظيف التابع لوزارة الخدمة المدنية.

أما عن طريقة التسجيل في نظام جدارة للتوظيف الحكومي يكون من خلال هذا الرابط

بدأت وزارة الخدمة المدنية في السعودية في استقبال طلبات شغل الوظائف التعليمية من جميع أرجاء المملكة وذلك اعتباراً من اليوم حيث يتم تقديم الطلبات عبر رابط نظام جدارة.

مميزات نظام جدارة