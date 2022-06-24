التسجيل في وظائف جامعة أم القرى وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

تم الإعلان عن بدء التسجيل في وظائف جامعة أم القرى والتي سيتم التعيين عليها بنظام التعاقد، وتقبل المتقدمين من الجنسين ذكور وإناث على حسب شروط القبول والتسجيل لشغل 854 وظيفية متنوعة موزعة على العديد من الأقسام، ولك قيم مجموعة من الفرص الشاغرة التي تم تحديد مسمياتها الوظيفية، ومنها أستاذ وأستاذ مساعد ومعيد ومحاضر وأستاذ مشارك، وستجرى مسابقة التعيين في مقر الجامعة وما يتبعها من فروع، كما سيرج في التوصيات المنشورة على الموقع الرسمي لبوابة استقبال طلبات التوظيف.

موعد تقديم وظائف جامعة أم القرى 1443

طريقة التقديم على وظائف جامعة أم القرى الأكاديمية والتي ستكون بنظام التعاقد والإحلال موجه للخريجين من حملة شهادة البكالوريوس من المواطنين والمواطنات السعوديين، وسيكون بداية تقديم الوظائف في 6 ذي الحجة 1443 القادم، والذي سيوافق يوم 7 يوليو 2022.

شروط التقديم على وظائف جامعة أم القرى

للباحثين أو الباحثات عن فرص العمل سمكن معرفة شروط التقديم على وظائف جامعة أم القرى 1443 بعدد 854 وظيفة أكاديمية الأن، وتحضير الأوراق المطلوبة، والشروط هي :

أن يكون المتقدم أو المتقدمة مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون لائق صحي

أن يكون الحصول على المؤهل بنظام الانتظام وليس الانتساب أو التعليم عن بعد.

انطباق الشروط الخاصة التي وردت في الإعلان التفصيلي

يجب أن يكون التقديم على وظيفية واحدة وفي حالة التسجيل بأكثر من طلب تلغي الطلبات.

تلغى الطلبات العير مكتملة أو الغير مستوفية الشروط

سيكون شغل الوظائف بنظام التعاقد على حسب شروط القبول.

الأولوية في القبول لمن لا يشغل وظيفة حكومية والترشيح المبدئي لا يعني القبول النهائي

متطلبات وطريقة التقديم

قامت جامعة أم القرى بتحديد متطلبات التقديم على وظائفها الأكاديمية، كما قامت بتوضح التخصصات التي يجب على كل راغب تسجيل طلب قراءتها جيداً ومن بين المتطلبات.