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عمر شويل - جدة العفو الملكي السعودي وشروطه و كيفية التقديم عليه٬ اصدر العفو الملكي السعودي الجديد 1443 ، في إطار إدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين في المملكة العربية السعودية وتقليل عدد الأسرى داخل السجون ، أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرة العفو الملكي عن عام 1443 م والذي يهدف إلى الإفراج عن بعض الأسرى. وسنراجع عبر موقع ثقفني تفاصيل هذا العفو الملكي.

العفو الملكي السعودي

وهي مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، تهدف إلى إطلاق سراح بعض السجناء الذين قضوا أكثر من نصف مدة عقوبتهم. وذلك بناءً على الشروط والتعليمات التي تضعها الحكومة في المملكة لتقليل عدد السجناء في السجون. إضافة إلى جلب البهجة والسرور لأرواح أسر الأسرى.

شروط العفو عن سجناء السعودية

ووضعت الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من العفو الملكي ، ومن أبرزها:

أن يكون عمر السجين 60 سنة.

وقع السجين نصف العقوبة المفروضة عليه.

معاملة السجين الحسنة والتقيد بالسلوك اللائق في السجن.

تشمل المبادرة سجناء من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة.

يشمل العفو أيضا الأفراد المتورطين في قضايا المخدرات.

إعفاء المواطنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر.

السجناء الذين يلتزمون بقواعد حسن السيرة والسلوك في سجون المملكة العربية السعودية.

ويشمل العفو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم العفو قضايا جرائم المعلومات.

ويشمل العفو جميع السجناء في قضايا وجرائم الشيكات غير المتوازنة.

لم يرتكب السجين جريمة أثناء محاكمته.

يشمل العفو المتورطين في السرقة.

طريقة التقديم على طلب عفو ملكي

يمكن تقديم طلب العفو الملكي عبر الموقع الرسمي الذي أطلقته مصلحة السجون في المملكة العربية السعودية ، وهو منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية ، باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر.

سجّل الدخول إلى أبشر.

أضف اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

أدخل رمز المرور في المساحة المتوفرة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على خدمة “تقديم طلب للاستفادة من العفو الملكي” من قائمة الخدمات.

إدخال البيانات المطلوبة في استمارة طلب العفو الملكي.

التحقق من صحة البيانات المدخلة.

انقر فوق الزر “إرسال الطلب”.