نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام جدارة يناشد المواطنين بتحديث بياناتهم.. وطريقة إنشاء حساب جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام جدارة هو أحد البرامج التابعة لوزارة الخدمة المدنية في المملكة، والذي تسعى فيه الحكومة السعودية تقديم كافة الخدمات المتعلقة بكل جديد فى الوظائف الحكومية فى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وأقرت وزارة الخدمة المدنية العمل بنظام جدارة في عام 1433 هـ، ويأتي الهدف الأكبر لنظام التوظيف الحكومي جدارة هو تسهيل عمليات التوظيف المتنوعة إلكترونيا في مختلف المجالات في القطاع الحكومي للراغبين بالعمل في الأجهزة الحكومية أو في الوزارة، ويتم التحقق من تفاصيل كل مرشح وإدارتها من قبل موظفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بعملية التوظيف. تتسم هذه المنهجية بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة.

ومن منطلق متابعة كل جديد فى مجال التوظيف الحكومي عبر بوابة نظام جدارة للتوظيف الحكومي وجهت وزارة الخدمة المدنية النداء إلى المواطنين السعوديين المسجلين في نظام جدارة بضرورة تحديث كافة بياناتهم بشكل مستمر ودوري حتى يتسنى للقائمين على البرنامج من إيجاد الوظيفة المناسبة للمتقدم، وناشد الوزارة أيضا كافة المواطنين الغير مسجلين في جدارة بسرعة التسجيل في نظام جدارة للتوظيف الحكومي حتى يستفيد من كافة أبناء الوطن.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على المواطنين المسجلين في نظام جدارة سرعة تحديث البيانات الخاصة وضرورة التأكد من كافة البيانات الجديدة، وذلك لضمان دقة المعلومات المقدمة لضمان إتاحة الفرص المناسبة للمتقدمين حسب البيانات التي تم تحديثها.

شروط جدارة للتوظيف

تسجيل حساب على موقع جدارة من خلال موقع مسار. الانتظار حتى يجري اجتياز مرحلة التدقيق والتحقق من الشهادات. الموافقة على صحة البيانات. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المسجل من حملة البكالوريوس أو أعلى. يشترط ألا يشغل وظيفة رسمية حاليا. وجود الوثائق المطلوبة على المنصة. توفر الوظيفة المناسبة على الشهادات الموجودة.

نظام جدارة للتوظيف الحكومي ومميزاته

– تم تصميم استمارة التقديم إلكترونيا بطريقة موحدة وشاملة كل التخصصات المناسبة للمتقدمين والمتقدمات من خلال جميع السلالم الوظيفية التي تدخل ضمن اختصارات وزارة الخدمة من سلم رواتب الموظفين العام أو التعليمية الصحية .

– يوفر النظام عملية التدقيق الفوري للمعلومات التي يسجلها المتقدم أو المتقدمة للوظيفة .

– التقديم في نظام جدارة على الوظائف مفتوح طوال العام ، مما يسمح للمتقدم أن يستحدث بياناته ومؤهلاته العلمية وقتما يشاء .

– يسمح النظام ببناء خطة المفاضلات على مدار السنة مما يساعد على مرونة تحديد الفترات وعمليات المفاضلة وبالتالي اختصار الوقت والجهد .

– يسمح النظام بالتواصل المستمر ما بين الوزارة والمتقدم على الوظيفة من خلال إرسال رسائل نصية على الجوالات أو إرسال بريدا إلكترونيا للمتقدم .

– يتميز جدارة بشفافيته العالية من حيث تقديم كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم بخصوص طلبه للوظيفة والمفاضلات والنقاط التي يحصل عليها عند دخوله لأي مفاضلة تناسب مؤهلاته .

– يتميز النظام بأنه يوفر على المتقدم عناء الحضور شخصيا للوزارة لتقديم طلب التوظيف ، أو الاستفسار عن المفاضلات التي يشارك بها .

وفي ظل حرص قيادة المملكة العربية السعودية على التقليل من نسب البطالة وتوفير فرص العمل، أقرت وزارة الخدمة المدنية في عام 1435 هجريًا نظام ساعد من أجل مساعدة الباحثين عن عمل من المواطنين السعوديين من حاملي الثانوية العامة أو المؤهلات الأقل في العثور على فرص وظيفية مناسبة، حيث يحتوي النظام على قاعدة بيانات تشتمل على الوظائف الشاغرة المتاحة في الجهات الحكومية وبيانات الباحثين عن عمل المُسجلين في النظام، وإعلان نظام جدارة فى وقت سابق انه تم فتح باب التقديم فى الوظائف التعلمية .