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عمر شويل - جدة قدوم راتب الضمان في الشهر الجديد لذي الحجة 1443 بالشهر الأخير من هذا العام، وهو الراتب الأخير في 1443 والذي يتم تسلمه قبل موعد عيد الأضحى المبارك، ويسعى المستفيدين من الضمان المطور بالشهور الماضية والمقبولة أهليتهم بالضمان للتعرف على الموعد المقرر لصرف الراتب الجديد، كما يسعى الذين تسلموا راتب الضمان، الذين قبلت أهليتهم مؤخرا، للتعرف على الرقم المجاني للضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الشكاوى والاستعلام عن أسباب عدم التأهل.

[قدوم راتب الضمان] رقم الضمان المطور الموحد المجاني وكيفية الاستعلام عن طلب sso.hrsd.gov.sa

يبحث الذين سجلوا حديثا في الضمان من المتخلفين عن التسجيل أو المسجونين، وكذلك المطلقات حديثا أو الارامل أو غيرهم، للتعرف على مواعيد صرف رواتب الأهلية الجديدة، والتي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عنها لتكون بحد أقصى يوم 20 يونيو 2022 بالحسابات المصرفية للمستفيدين، بينما تصل رسائل رفض لغيرهم ليبدأ الاستعلام عن كيفية التعامل معها، وتقوم الوزارة بإرشاد المواطنين على كيفية التعامل والتسجيل كما تقوم شهريا بالإعلان عن مواعيد صرف راتب الضمان المطور.

تسجيل المطلقات والارامل بالضمان والتحقق من رقم الإيبان

يكون على المطلقات اتخاذ عدد من الإجراءات عند حدوث الطلاق وكذلك الأرامل، حيث يتم إبلاغ مكاتب الضمان ليتم إيقاف المرأة من النظام القديم، إيقاف المطلقة من تبعية الزوج في الضمان وإيقاف الأرملة من الاحتساب كتابع للزوج المتوفي، ويتم التسجيل كفرد مستقل أو كرب للأسرة بالمنظومة الجديدة على أن يتم اتباع كافة الخطوات المطلوبة للتسجيل، وعند الاستعلام عن حالة الضمان يبدا الاستعلام عن رسالة التحقق من الغيبان والتي يستمر فيها مراجعة الطلبات تمهيدا لإرسال رسالة التأهيل أو غير مؤهل.

راتب الضمان المطور

يتم احتساب الحد الأدنى للراتب في الضمان المطور بواقع 1100 ريال لرب الأسرة، بديلا عن 1000 ريال بالنظام القديم، وكذلك احتساب 550 ريال للفرد المستقل، ويكون من حق المطلقة الحصول على راتب كامل إذا قامت بإثبات الاستقلالية في الدخل والمنزل، ويكون النظام المطور سببا في اتساع المشمولين بالضمان، وكذلك تم ضم عدد من الفئات مثل العاطلين عن العمل للحصول على راتب مؤقت لحين الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم.

موعد قدوم راتب الضمان (ذي الحجة 1443)

موعد النزول بالتاريخ الهجري موعد النزول بالتقويم الميلادي الخميس 1 ذي الحجة 1443 الخميس 30 يونيو 2022

الاستعلام عن طلب الضمان المطور

يقوم صاحب الطلب بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. يقوم بالدخول على وزارة التنمية الاجتماعية. أو يتم الدخول مباشرة على رابط تسجيل الضمان للتسجيل sbis.hrsd.gov.sa. يتم الاختيار بالتسجيل برقم الهوية أو بالحساب الوطني الموحد.

رقم اتصال الضمان الموحد المجاني

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني المختصر: 19911.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777.

رقم الضمان المطور في الرياض: 0114057988.

التراسل على صندوق البريد: 12484.

الرمز البريدي: 11157.

[قدوم راتب الضمان] بعد أيام قليلة للمؤهلين والمقبولين في الشهور السابقة، ويقوم الذين تأخر عنه الراتب أو لديهم مشكلة في استلام الراتب بالبحث عن رقم الضمان المطور الموحد المجاني وكذلك رابط الاستعلام عن طلب sso.hrsd.gov.sa، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوحيد مواعيد الصرف لكافة المقبولين من قبل بينما يتم تحديد موعد خاص للمؤهلين حديثا في الضمان المطور الجديد الذي أطلقته وقامت بتحديثه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي.

ويكون الموعد المقرر لصرف راتب الضمان المطور الجديد الذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عنه في اليوم الأول من ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2022 ليتسلم جميع المقبولين في أهلية الضمان الجدد مع المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور في الشهور الماضية، حيث قامت الوزارة بتوحيد مواعيد الصرف لجميع المقبولين في الضمان ليتم الصرف في اليوم الأول من الشهور الهجرية حصرا.