احصل علي قرض نقدي سريع من منصة سلفة بمبلغ 5000 ريال سعودي بدون كفيل

للمواطن السعودى سلفتك تقدر تحصل عليها في ربع ساعة فقط . جملة ممكن تكون غريبة للقارئ . لا تتعجب فأنت في تحمل الجنسية الأغلى هي الجنسية السعودية . والتي من خلال تلك الجنسية يمكن أن تحلم كما تشاء وحكومة المملكة الي تعمل دوما من خلال إدارتها الحكيمة لشئون البلاد على كيفية مساعدة المواطن السعودي من خلال إنشاء منصات تمويلية تساهم في رفع مكانته المالية والاقتصادية . وذلك لكي يتمكن من مواجهة أعباء الحياة . وكذلك سداد اي تعثر مالي او مصاريف الدراسة الخاصة بالابناء . تلك المقدمة خاصة بمنصة سلفة الالكترونية . هي منصة تمويلية أطلقتها المملكة العربية السعودية . تمكنك من الحصول على مبلغ مالي قيمته تصل الي ٥٠٠٠ ريال سعودي وتبدأ من مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي . والذي يمكنك الحصول عليه كما ذكرنا في ١٥ دقيقة فقط لاغير . منصة سلفة هي منصة الكترونية تتبع في كافة معاملاتها المالية والتمويلية أحكام الشريعة الإسلامية وشروطها وتتفق معها تماما. وهي مرخصة من قبل النقد العربي السعودي . ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى سوف نجاوب علي كافة أسئلة المواطنين داخل المملكة عن معرفة الشروط التي يجب أن نعلمها جيدا كما أنه يجب أن تتوافر في كل من يريد تمويل سريع من منصة سلفة. وكذلك سوف نتعرف علي اسرع طريقة للتسجيل عبر المنصة .

شروط التسجيل في منصة سلفة

يجب أن تعلم قبل أن تذهب إلى التسجيل بمنصة سلفة الالكترونية ما هي الشروط التي يجب أن تنطبق علي المستفيد لكي يضمن نجاح عملية التسجيل والحصول على التمويل الذي يرغب به وتلك الشروط كالآتي:

أولا / يجب أن تكون في المقام الأول سعودي الجنسية لكي تتمكن من الحصول علي سلفتك .

ثانيا / كما أنه يجب ان يتراوح عمر المستفيد ما بين عمر ١٦ الي ٦٠ عاما . بمعنى آخر يجب أن يكون المستفيد من هذا التمويل كامل الأهلية .

ثالثا / كذلك يجب أن يكون عاملا بإحدى القطاعات السعودية الحكومية العامة وكذلك أيضا الخاصة .

الان طريقة التسجيل في منصة سلفة بأسهل الطرق

اولا / علي المستفيد الدخول مباشرة علي موقع منصة سلفة الالكترونية الرسمي .

ثانيا / وعقب الولوج الي الموقع وجب علي المستفيد تسجيل الدخول علي المنصة .

ثالثا / ومن ثم النقر علي أيقونة طلب تمويل . وذلك لكي يتمكن المستفيد من التمويل الشخصي من تحديد المبلغ الذي يرغب به من مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي وحتى مبلغ ٥٠٠٠ ريال سعودي . وكذلك تحديد مدة السداد التي تناسبه .

واخيرا وليس بأخرى نتمني أن نكون قد واحنا كافة الأمور والاسئلة المتعلقة بمنصة سلفة الالكترونية وشروطها وطرق التسجيل. لكم منا عبر موقعنا موقع ثقفنى دوام النجاح ودائم التوفيق .