من هنا رابط التقديم على وظائف شاغرة في شركة stc السعودية

تم الإعلان من قبل شركة الاتصالات في المملكة العربية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على توفر مجموعة من الوظائف الإدارية في الشركة، كما أن كل التفاصيل متوفرة على الرابط الرسمي الخاص بالشركة وسوف نوضح من خلال المقال أبرز تفاصيل الوظيفة، والخبرات المطلوبة في الشركة.

وظائف شاغرة في شركة stc السعودية

من ضمن الوظائف المطلوبة في الشركة السعودية للاتصالات، هو وظيفة:

أخصائي التخطيط الوظيفي والحوكمة.

أما بالنسبة وصف هذه الوظيفة فإن الشخص يكون مسؤول بشكل كامل عن إدارة الموارد البشرية المطلوبة في الشركة، كما أنه يكون من مسؤولياته كل المهام الروتينية، ويعمل على تحليل دا احتياجات التدريب، بالإضافة إلى ذلك يعمل على تنظيم التدريب ومراجعة كل التقارير في الشركة، وفيما بعد في حال وجود مشاكل في التقارير يعمل على إحالتها إلى المدير للموافقة عليها أو تحليلها.

المؤهلات المطلوبة

من المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة:

أن يكون مؤهل بكالوريوس سواء إدارة أعمال أو موارد.

الخبرة من أربع سنوات إلى ست سنوات.

لا بد أن يكون لديه خبرة في مجال التطوير وصناعة التكنولوجيا.

أخصائي عمليات تكنولوجيا المعلومات

كما أن المسؤل عن هذه الوظيفة يكون مطلوب منه مجموعة من المهام، وأهمها كل انظمة الدعم التكنولوجي، كما أنه يكون على تواصل مباشر مع موظفي الخدمة مع تقديم كل المنشورات لهم، كما يعمل على تقديم كل أنواع المساعدة الإدارية، والعمل على تقديم المعلومات في مجال التكنولوجيا.

المؤهلات والخبرة :

المؤهلات والخبرات المطلوبة: