نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر للتوظيف القوات الخاصة للأمن البيئي.. رابط وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية عن بدء القبول والتسجيل عبر رابط أبشر للتوظيف القوات الخاصة للأمن البيئي، وذلك للتقديم على الوظائف العسكرية (رقيب، وكيل رقيب، عريف) بالأمن البيئي لمن يرغب في التقديم، كما كشفت عن الشروط التي تعد بمثابة معايير القبول والترشيح، والتي يتم المفاضلة بين المرشحين على أساس توافرها، لذلك يرجى الإطلاع على شروط تقديم الأمن البيئي قبل البدء في التقديم، كما شددت على ضرورة تسجيل البيانات بدقة، بحيث تتطابق مع قاعدة البيانات لدى الجهات ذات علاقة، وإلا يتعرض المتقدم لرفض طلب التقديم.

أبشر للتوظيف القوات الخاصة للأمن البيئي

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية عبر رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، حيث يسجل المستخدم دخول منصة أبشر توظيف، ثم يبحث عن الإعلانات الوظيفية، ثم يختار تقديم الأمن البيئي، عندها ينقلك النظام بشكل تلقائي إلى نموذج التقديم، وهنا يجب تحري الدقة في البيانات التي يتم تسجيلها، ثم إرفاق المستندات في حال طلب النظام وثائق، وفي النهاية الضغط على إرسال الطلب.

القوات الخاصة للأمن البيئي وظائف

كشفت قوات الأمن البيئي عن الوظائف المطلوبة، ولكن اشترط للتقديم على وظيفة رقيب ووكيل رقيب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل البكالوريوس لمدة 4 سنوات، فيما اشترطت للالتحاق بوظائف رتبة عريف أن يكون حاصل على دبلوم الكليات المتوسطة والتقنية لمدة سنتين، وتمثلت التخصصات المطلوبة فيما يلي:

الحاسب الآلي، نظم الاتصالات، والمعلومات.

الهندسة الميكانيكية والمعمارية والكهربائية والبرمجيات والإلكترونيات إلى غيره من التخصصات.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي، الاتصالات السلكية واللاسلكية لذلك.

اللغة العربية والإنجليزية لوظائف الأمن البيئي رتبة وكيل رقيب.

الجغرافيا والقانون والشريعة.

العلاقات العامة والصحافة والإعلام.

الدعم الفني بكل ما يشمله من تخصصات لمن يرغب في التقديم على رتبة عريف.

لذلك الصورة الآتية تعرض التخصصات المطلوبة لكل رتبة.

شروط تقديم الأمن البيئي

حددت وزارة الداخلية شروط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي عبر رابط أبشر للتوظيف، نذكر منها:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والجنسية.

يستثنى من ذلك الشرط من نشأ خارج المملكة نتيجة خدمة الوالدين الدول.

أن تتوافر في المتقدم الشروط التي يحددها كل قسم لذلك.

أن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تحددها اللجان المختصة.

ألا يكون من المحكومين عليهم في القضايا التي تمس الشرف والأخلاق.

أن يتمتع بسمعة طيبة وسلوك حسن.

ألا يكون قد سبق وفصل من الوظائف العسكرية أو تلك التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية، وكذلك الكليات والمعاهد العسكرية.

ألا يتزوج من غير سعودية الجنسية.

أن يكون لائق طبيا وأن يتناسب الطول مع الوزن لذلك.

يبدأ تقديم الأمن البيئي يوم السبت الموافق 26/11 /1443 هـ، ويستمر حتى الخميس الموافق 1/ 7/ 1443 عبر رابط أبشر توظيف القوات الخاصة للأمن البيئي.