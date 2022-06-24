ألمانيا: عقوبات الاتحاد الأوروبى تضر بـ روسيا أكثر من الغرب

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، إن العقوبات التى أقرها الاتحاد الأوروبى ضد روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا، تحقق التأثير المطلوب منها، معتبرًا أن زيادة التضخم تضر الاقتصاد الروسى بقوة أكبر مقارنة مع الغرب.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث الألمانى فى مؤتمر صحفى دورى فى برلين، اليوم الجمعة، إن "تأثير العقوبات يزداد مع الوقت". وكان وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، أعلن أن رفع حالة التأهب بعدما خفضت روسيا إمداداتها من الغاز، ما أدى إلى معاناة ألمانيا بسبب نقص فى الإمدادات. ودعا هابيك إلى تقليل الاستهلاك بانتظار قدوم الشتاء، لافتًا إلى أن الحكومة الألمانية لم تسمح للشركات برفع الأسعار حتى الآن، مضيفًا أن الغاز أصبح سلعة نادرة في البلاد، أن برلين ستتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الحصول على كميات كافية.

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