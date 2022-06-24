رئيس وزراء بلجيكا يحذر من عواقب نقص إمدادات الغاز الروسى إلى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوسائل إعلام أوروبية قبل القمة مع نظرائه من الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، قال دى كرو: "إذا واجهت ألمانيا مشكلة، سيكون لها أثر ضخم على جميع الدول الأوروبية الأخرى، بما فى ذلك بلادنا".
وأضاف المسؤول البلجيكى، أن "روسيا فى حرب اقتصادية مع أوروبا، مما يعنى أن التكتل لا بد أن يتكاتف"، لافتًا إلى أنه ليس هناك سبيل آخر لفعل ذلك "من التنبه إلى العواقب التى قد تعانيها ألمانيا".
كما حذر دى كرو، من أن أوروبا قد تواجه شتاء صعبًا، معربًا عن تأييده لوضع حد أقصى للأسعار وشراء للطاقة، على نحو مشترك بين دول الاتحاد.
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