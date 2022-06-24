أعضاء بالكونجرس يطالبون بايدن بدور أمريكى فى تحقيقات مقتل شيرين أبوعاقلة

جدة - نرمين السيد - طالب 24 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكى، الرئيس جو بايدن، بضمان دور مباشر للولايات المتحدة فى التحقيق فى مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة، التى استشهدت فى أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيلية لجنين فى الضفة الغربية المحتلة، الشهر الماضى.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، حثت المجموعة، المؤلفة من ديمقراطيين ومستقلين إثنين، أمس الخميس، على إجراء "تحقيق شامل وشفاف برعاية أمريكية" فى إطلاق النار ومقتل شيرين أبوعاقلة الفلسطينية الأمريكية فى مدينة جنين، فى 11 مايو.

وفى خطابهم لبايدن، كتب النواب الذين يقودهم السناتور كريس فان هولن: "من الواضح أن الطرفين على الأرض لا يثقان فى بعضهما لإجراء تحقيق مستقل ونزيه"، مضيفين: "لذلك، وفى هذه المرحلة، نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت فى أواخر مايو الماضى، أن تحقيقاتها أظهرت أن شيرين تعرضت لإطلاق نار من جندى إسرائيلى، فيما يعد قتل عمد.