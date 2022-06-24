عاجل- تونس: إحباط مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إحباط عملية إرهابية أمام مركز أمنى لاغتيال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الخميس، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأشارت وزارة الداخلية التونسية خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، إلى معلومات مؤكدة عن استهداف حياة الرئيس قيس سعيد. وكان الرئيس التونسى شارك، اليوم الجمعة، فى الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش الوطنى التونسى، مؤكدًا إصراره على تجاوز العقبات والصعوبات التى تشهدها البلاد، لأنه عاهد الله على خدمة الشعب والوطن، وقال: "سنرسم تاريخا جديدا لتونس لنكون على مستوى الآمال التى يتمناها التونسيون". وأضاف سعيد فى كلمته خلال الاحتفال: "الاحتفالات تتوالى فى وطننا العزيز، وأهمها على الإطلاق ذكرى تأسيس الجيش الوطنى، وأن هذه الاحتفالات دليل على ثراء تاريخ تونس وأنها أيضا لا تنسى ماضيها ولكنها تستحضر الماضى القديم والقريب ولتذكير الأجيال بتلك اللحظات المجيدة".

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