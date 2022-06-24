جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن محاولة الدخول الجماعية هذه هى الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها بين إسبانيا والمغرب فى منتصف مارس الماضى، وذلك بعد خلاف دبلوماسى استمر قرابة العام.
يذكر أن مليلة هو أحد جيبين لإسبانيا ويقعان على ساحل المغرب الشمالى، وهما بوابة لهروب اللاجئين والمهاجرين فى بعض الأحيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرات المهاجرين ينجحون فى دخول إسبانيا من المغرب عبر مليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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