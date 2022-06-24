عشرات المهاجرين ينجحون فى دخول إسبانيا من المغرب عبر مليلة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن محاولة الدخول الجماعية هذه هى الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها بين إسبانيا والمغرب فى منتصف مارس الماضى، وذلك بعد خلاف دبلوماسى استمر قرابة العام.

يذكر أن مليلة هو أحد جيبين لإسبانيا ويقعان على ساحل المغرب الشمالى، وهما بوابة لهروب اللاجئين والمهاجرين فى بعض الأحيان.