للعام الخامس.. السعودية تمدد مشروع إزالة الألغام فى اليمن بـ33 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قرر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، تمديد مشروع لنزع الألغام فى اليمن، وذلك لمدة عام إضافى، ما تصل تكلفته إلى 33.292 مليون دولار، للعام الخامس على التوالى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المستشار بالديوان الملكى والمشرف العام على المركز، عبد الله الربيعة، إن مشروع "مسام" تمكن منذ منتصف 2018، من نزع نحو 346570 لغمًا وقذيفة متنوعة "زرعتها جماعة الحوثيين فى مناطق الصراع فى اليمن بطريقة عشوائية غير مسبوقة.

وأشار الربيعة، إلى أن ميليشيا الحوثى حاولت إخفاء تلك الألغام "بأشكال وألوان وطرق مختلفة، حيث راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة".

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن الألغام تسببت فى حصد أرواح آلاف اليمنيين، وإصابة عشرات الآلاف بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء، حيث كشف مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى اليمن، فى 4 أبريل الماضى، عن أن "1800 مدنى لقوا حتفهم أو أصيبوا، بينهم 689 امرأة وطفلاً بسبب ألغام‬⁩ وذخائر لم تنفجر فى عدد من محافظات اليمن فى 4 أعوام".

وتؤكد تقارير منظمات دولية ومحلية، أن اليمن شهد أكبر عمليات زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثى بزرع أكثر من مليون لغم فى محافظات اليمن منذ بداية الحرب.