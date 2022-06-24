رئيس تونس يشارك فى موكب الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التونسى فى كلمة له خلال الاحتفال إن الاحتفالات تتوالى فى وطننا العزيز وأهمها على الإطلاق ذكرى تأسيس الجيش الوطنى، وأن هذه الاحتفالات دليل على ثراء تاريخ تونس وأنها أيضا لا تنسى ماضيها ولكنها تستحضر الماضى القديم والقريب ولتذكير الأجيال بتلك اللحظات المجيدة.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة حققوا بطولات فى كل المجالات، يجب أن تتناقلها الأجيال، وأن شعاركم دائما هو "النصر أو الاستشهاد"، لافتا إلى أن تونس دولة داعية للسلام ولكن وسط أجواء شديدة لم يشهدها العالم من قبل ومن بين هذه الظواهر والأوضاع المستجدة منذ سنوات هى ظاهرة الإرهاب، وهى ظاهرة عالمية، والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر بل تم تطوير ما لديكم من أسلحة بقدراتكم الذاتية لتلافى أى نقائص، ففى مواجهة كل أنواع التحديات لا نقبل إلا بالانتصار.

وتابع قائلا: "كذلك نتذكر ما قام به الجيش فى جائحة كوفيد 19 ودورهم فى تطعيم كافة المواطنين فى العديد من الأماكن بكل أنحاء الجمهورية التونسية، إلى جانب اقامة مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين، وكان العمل تحت ظروف صعبة، كما نذكر ما قام به جيش الطيران وما قام به من إنقاذ للعالقين فى العديد من الدول أثناء الجائحة، كذلك التدخلات التى تقوم بها القوات المسلحة لإنقاذ البشر فى البحر، وكذلك تأمين جيش البر للامتحانات والانتخابات التى يجب على كل وطنى أن يفتخر بها".

وأشار الرئيس التونسى إلى أن الجيش ساهم خلال السنوات الماضية فى حفظ السلام ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن العزيز هو واجب كل تونسى وتونسية، مشيرا إلى أنه قام بما وعد بها من إنشاء مؤسسة "فداء" والتى تهدف إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين.

وأوضح الرئيس التونسى أن لديه الإصرار على تجاوز كل العقبات والصعوبات لأنه عاهد الله على خدمة الشعب والوطن.