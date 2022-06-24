شروط التقدم للحصول علي مساعدات الحج من مؤسسة زايد الخيرية

شروط التقدم علي حج مؤسسة زايد الخيرية, تقدم مؤسسة سمو الشيخ زايد الخيرية كل سنة هجرية مجموعة من الفرص للأشخاص داخل الإمارات العربية المتحدة فرصة بأن يقوموا بالتقدم لأداء مناسك الحج بدون دفع تكلفة, حيث تخصص كل سنة مؤسسة سمو الشيخ زايد الخيرية مبالغ مالية كبيرة لكي تمكن من ذاهب الأشخاص الذين لا يستطيعون تكفل تكاليف الحج والعمرة من الذهاب بدون أن يتكفلوا بأي مال, ولكن هناك شروط وضوابط تحكم عملية التقدم علي مساعدات الحج من مؤسسة زايد الخيرية.

شروط التقدم علي حج مؤسسة زايد الخيرية

لكي تعرف ما إذا كانت الشروط المعلنة من مؤسسة زايد الخيرية مطابقة لك أم لا حتي تتمكن من التقدم بشكل طبيعي علي مساعدات الحج من مؤسسة زايد الخيرية, ويمكن أن يتقدم الشخص الإماراتي وغير الإمارات لتلك المساعدات, ولكن لابد أن تقرأ الشروط الموضحة في النقاط التالية.

يجب أن يكون المتقدم لمساعدات الحج يتواجد أو ممن يقيمون بشكل دائم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن عمر ثلاثين عاماً, وان لا يزيد عمر المتقدم عن أربع وستين عاماً. امتلاك الشخص المتقدم تصريح حج محدث حاصل عليه من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أن لا يكون المتقدم قد قام بالحج من قبل, أي أن تكون هذه المرة هي أول مره له. أن يقون الشخص بإثبات أنه من أصحاب الدخل الفقير والمحدود, أي أنه لن يتمكن من تغطية تكاليف الحج. خلوا المتقدم من أي أمراض جسدية أو نفسية تمنعه من أداء مناسك الحج.

خطوات التقدم علي مساعدات الحج لمؤسسة سمو الشيخ زايد الخيرية