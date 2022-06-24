اليونيسف: 8 ملايين طفل عرضة لخطر الموت

جدة - نرمين السيد - وفى تقرير صدر أمس الخميس، قالت اليونيسف إن الأطفال الأكثر تضررًا يعيشون فى 15 بلدًا، ويعانون حاليًا من نقص الأغذية، موضحة أنه من بين هذه البلدان "أفغانستان وإثيوبيا وهايتى واليمن"، وكلها تحتاج إلى مساعدات غذائية وطبية فورية.

وحذرت المنظمة الأممية المعنية بالطفولة، من أن "عدد الأطفال الذين ينزلقون نحو منعطف الخطر بسبب سوء التغذية يتزايد كل دقيقة"، حيث أشار التقرير إلى مشاكل أساسية مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو الوضع الذى تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار الجفاف فى العديد من البلدان بسبب تغير المناخ والآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا".

كما شددت اليونيسف على أنه ينبغى تجميع حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى1.2 مليار دولار، لتفادى هذه النتائج.