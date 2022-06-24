جدة - نرمين السيد - أرسلت الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة لمتضررى الزلزال فى أفغانستان الذى وقع على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقى مدينة خوست الأفغانية، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستى مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الإماراتية تأتى استمرارا لنهج الخير، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين فى مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخا لقيمة العطاء الذى لا حدود له والتى اتسمت بها الإمارات طيلة الخمسين سنة الماضية. يشار إلى أن زلزال أفغانستان كان قد تسبب فى مقتل 1500 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين وألحق أضرارا بمئات المنازل، وأدى أيضا إلى انزلاقات أرضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طنا من المواد الغذائية إلى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.