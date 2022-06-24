السلطات الأفغانية تعلن إنهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الكوارث، محمد نسيم حقانى، إن "نحو 10 آلاف منزل دمرت جزئيًا أو كليًا فى الزلزال الذى وقع الأربعاء الماضى، فى منطقة نائية من البلاد".

وفى رسالته إلى الصحافة، قال محمد أمين حذيفة، رئيس الإعلام والثقافة فى ولاية بكتيكا: "بلغ عدد القتلى ألف وهذا العدد يرتفع"، مضيفًا أن "الناس يحفرون القبر تلو القبر".

وكان مسؤولون فى هيئة إدارة الكوارث فى أفغانستان، أعلنوا يوم الأربعاء الماضى، أن زلزالا شدته 6.1 درجة قد ضرب جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا فى إقليمى ننجرهار وخوست.