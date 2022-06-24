قيس سعيد: نرسم تاريخا جديدا لتونس لنكون على مستوى آمال الشعب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، اليوم الجمعة، إصراره على تجاوز العقبات والصعوبات التى تشهدها البلاد، لأنه عاهد الله على خدمة الشعب والوطن، قائلاً "سنرسم تاريخا جديدا لتونس لنكون على مستوى الآمال التى يتمناها التونسيون"، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وشارك الرئيس التونسى فى الاحتفال بالذكرى الـ66 لتأسيس الجيش الوطنى التونسى، اليوم الجمعة، حيث استعرض الموكب الاحتفالى الذى شارك فيه جميع فروع القوات المسلحة.

وفى كلمته خلال الاحتفال، قال الرئيس التونسى: "الاحتفالات تتوالى فى وطننا العزيز، وأهمها على الإطلاق ذكرى تأسيس الجيش الوطنى، وأن هذه الاحتفالات دليل على ثراء تاريخ تونس وأنها أيضا لا تنسى ماضيها ولكنها تستحضر الماضى القديم والقريب ولتذكير الأجيال بتلك اللحظات المجيدة".

وأشاد سعيد بما حققه رجال القوات المسلحة من بطولات فى كافة المجالات، يجب أن تتناقلها الأجيال، لافتًا إلى أن شعارهم دائما هو "النصر أو الاستشهاد"، وأن تونس دولة داعية للسلام، ولكن وسط أجواء شديدة لم يشهدها العالم من قبل ومن بين هذه الظواهر والأوضاع المستجدة منذ سنوات هى ظاهرة الإرهاب، وهى ظاهرة عالمية، والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر بل تم تطوير ما لديكم من أسلحة بقدراتكم الذاتية لتلافى أى نقائص، ففى مواجهة كل أنواع التحديات لا نقبل إلا بالانتصار.

وتابع الرئيس التونسى: "نتذكر ما قام به الجيش فى جائحة كوفيد 19، ودورهم فى تطعيم كافة المواطنين فى العديد من الأماكن بكافة أنحاء الجمهورية التونسية، إلى جانب اقامة مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين، وكان العمل تحت ظروف صعبة، كما نُذكر ما قام به جيش الطيران وما قام به من انقاذ للعالقين فى العديد من الدول أثناء الجائحة، كذلك التدخلات التى تقوم بها القوات المسلحة لإنقاذ البشر فى البحر، وكذلك تأمين جيش البر للامتحانات والانتخابات التى يجب على كل وطنى أن يفتخر بها".

كما أشاد قيس سعيد بمساهمة الجيش خلال السنوات الماضية فى حفظ السلام ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن واجب على كل تونسى وتونسية، لافتًا إلى أنه نفذ ما وعد به من إنشاء مؤسسة "فداء"، والتى تهدف إلى رعاية أسر الشهداء والمصابين.