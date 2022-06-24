العالم اليوم - الجيش المصري ينعي شيخ المجاهدين في سيناء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 11:16 صباحاً - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الجمعة، الشيخ حسن على خلف شيخ المجاهدين في سيناء، الذى وافته المنية الخميس عن عمر يناهز 72 عاما.

وذكر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك أن "الفقيد كان له دوراً بطولياً في حرب أكتوبر المجيدة والذى سيظل خالداً في سجل التاريخ".

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولأهالي سيناء بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ولد الشيخ حسن علي خلف في منطقة الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، وهو من عشيرة "الخلفات" إحدى عشائر قبيلة السواركة، وكان والده أحد رموز القبيلة وورث البطولة من والده وعمه الشيخ خلف حسن الخلفات، اللذان كان لهما باع في التصدي لمحاولات إسرائيل في شراء الأراضي المصرية.

انضم لصفوف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بدأها بتشكيل منظمة سيناء العربية والدفاع عن سيناء ضد الاحتلال عندما داهمها في عام 1967، بالتعاون مع عدد كبير من شباب سيناء، وتجنيد عددا من الفدائيين من شباب القبائل وضمهم إلى خلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بطولاته ضرب مركز القيادة الإسرائيلية بالعريش، وضرب مستعمرات الاحتلال الإسرائيلي فى مناطق الشيخ زويد، إضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية سواء كان مترجلًا أو مستخدمًا الإبل في التنقل.

كما كان له دور بارز في نقل الصواريخ والأسلحة والمدد من شرق القناة حتى عمق سيناء، لما كان يتمتع به من مهارات التنقل عبر الدروب الصحراوية والعيش لأيام طويلة في مناطق قاحلة لتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.