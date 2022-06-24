نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي يبدأ أول أيام عيد الأضحى في سلطنة عمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد الإجازات القادمة في سلطنة عمان, هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن مواعيد الإجازات الرسمية التي سيحصلون عليها خلال الباقي من أيام السنة الحالية, وذلك حتي يقوموا بترتيب أمور حياتهم الشخصية إذا كانوا يريدون أن يقوموا برحالات أو غير ذلك, وهناك عدد من الإجازات الرسمية التي تقرها الحكومة في سلطنة عمان ويمكن للأشخاص المقيمين داخل سلطنة عمان أن يقوموا بالاطلاع عليها, ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك أعادة عليكم باليمن والبركات, يريد أن يعرف الأشخاص موعدها المقرر في من قبل الحكومة العمانية.
مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك في سلطنة عمان
مع اقتراب موعد العيد الأضحى المبارك تزداد عملية البحث عن موعد بداية الإجازة الرسمية التي تقررها الحكومة للمواطنين, حيث أعلنت الحكومة بسلطنة عمان عن بداية أيام إجازة عيد الأضحى, حيث جاء أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو من عام 2022, علي أن تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك في يوم الثلاثاء الموافق اثني عشر من شهر يوليو من عام 2022.
مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عمان حتي نهاية عام 2022
يوجد العديد من الأيام التي يحصل عليها الأشخاص داخل سلطنة عمان بإجازة رسمية مقررة من الدولة العمانية, وهذه الإجازات يقوموا الأشخاص باستغلالها حتي يحصلون علي قسط من الراحة أو الرحالات العائلية, وتأتي أيام الإجازات الرسمية القادمة في سلطنة عمان.
- يحصل الأشخاص علي إجازة خلال يوم رأس السنة الهجرية والذي سوف يصادف هذا اليوم ثلاثين يوليو, ويحصل فيه المواطنين علي يوم واحد فقط إجازة.
- تعطي الحكومة في سلطنة عمان الإجازة رسمية إلي كل من يتواجد داخل سلطنة عمان في يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم, ويأتي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من شهر سبتمبر.
- يحصل الأشخاص داخل سلطنة عمان علي يوم واحد إجازة خلال العيد الوطني لسلطنة عمان, وسوف يصادف العيد الوطني لسلطنة عمان اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر.
- وبهذا تكون الإجازات الرسمية داخل سلطنة عمان خلال الباقي من السنة هي ما تم ذكره في النقط السابقة.
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