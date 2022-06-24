نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 هذا الشهر بالمملكة في المقال التالي
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعتبر هو من اهم الأخبار التي ينتظرها جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، و يبدأ التساؤل متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر لكل المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور والقديم، ولهذا من خلال هذه المقالة سوف نجيب على كل التساؤلات التي تخص الضمان الاجتماعي المطور، ويعتبر الضمان الاجتماعي هو مساعدات تقديمها الحكومة السعودية لكل الأسر التي تنطبق عليها شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور، وعمليات البحث عن موعد صرف إيداع الضمان الاجتماعي المطور تكثر في هذه الأيام وخصوصا قبل موعد عيد الأضحى المبارك.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443
عملية صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية تتم في يومين متتاليين أو في يوم واحد حسب الظروف، وكل الأسر المسجلة على نظام الضمان الاجتماعي القديم يمكن حصولها على المعاش إلى أن يتم تحويلهم إلى نظام المعاش الاجتماعي المطور، وهو يتساءلون هذه الأيام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443، ويتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور بصفه شهريه لكل المستفيدين في اليوم الأول والثاني من كل شهر ميلادي، موعد إيداع الضمان الاجتماعي تكون محدده من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تم تحديد موعد صرف الضمان المطور والقديم يوم الأول من شهر ذي الحجة 1443 اليوم الثلاثين من شهر يونيه 2022 للأشخاص الذين تم تسجيلهم على نظام المعاش المطور.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
- عدم وجود أي دخل مادي أو أي مصدر حقيقي يستند عليه الراغب في الحصول على المعاش.
- أن يكون لدى المتقدم أو المتقدمة حساباً جارياً في أحد البنوك حتى يتمكن من صرف الضمان الاجتماعي في موعده المُستحق.
- ألّا يكون صاحب أملاك سواء كانت مدنية أم زراعية، هذا بخلاف العقار الذي يقطن به.
- ألّا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
- يُشترط على وجه الخصوص في المُطلقة لكي تحصل على راتب الضمان الاجتماعي أن تكون في منزل منفصل عن أسرتها، هذا بجانب أن تكون حاملة الجنسية السعودية ومقيمة بشكل دائم في المملكة.
- كما يُشترط على وجه الخصوص في كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أن تكون بحوزتهم بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.
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