نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrassati education tn هُنا رابط نتائج فضاء التلميذ المعدل 2022 عبر منصة فضاء التلميذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوصل الآلاف من أولياء الأمور في جميع المحافظات التونسية البحث على مؤشرات جوجل علي رابط نتائج فضاء التلميذ المعدل 2022 madrassati education tn بعد إتاحة وزارة التربية التونسية اليوم الجمعة، نتائج الامتحانات و المعدل السنوي للعام الدراسي الحالي 2022/2021 لجميع المستويات التعليمية، للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بعد أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثالث خلال شهر مايو الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج فضاء التلميذ المعدل madrassati education tn من خلال منصة فضاء التلميذ ومدرستي.

نتائج فضاء التلميذ madrasati education tn

أتاحت وزارة التربية التونسية، رابطًا إلكترونيًا على منصة فضاء الولي أو فضاء مدرستي “الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية”، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم وأيضا متابعة ولي الأمر مستوي نجله في العالم الدراسي طوال العام وعمليات التقييم التي تجري باستمرار من خلال الإختبارات التي تقوم بها الوزارة بصفة دورية وفعلت الوزارة موقع فضاء التلميذ madrasati education tn حتى يتمكن التلاميذ في المرحلة الإبتدائية من معرفة نتائج فضاء التلميذ المعدل لأبنائهم ودرجاتهم في الإختبارات التي عقدت نهاية الشهر الماضي.

رابط نتائج فضاء التلميذ المعدل تونس madrasati education tn

وإليكم متابعينًا الأعزاء في جميع المحافظات التونسي، خطوات الدخول إلى منصة فضاء التلميذ 2022 الرقمي للمدارس الابتدائية parent. education tn لمعرفة نتائج فضاء التلميذ المعدل من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة نتائج فضاء التلميذ المعدل madrassati education tn بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول إلى منصة فضاء التلميذ الرقمي madrasati education tn.

ثانيًا: تحديد الصف الدراسي للطالب (الابتدائية والاعدادية والثانوية).

ثالثًا: ثم القيام بإدخال البيانات الخاصة الطلاب.

رابعًا: ثم النقر على أيقونة المدارس الابتدائية”فضاء مدرستي”.

خامسًا: ثم النقر على كلمة عرض النتائج والانتظار ثواني حتى تظهر النتائج أمامك على الشاشة والدرجات في جميع المواد الدراسية التي أدى الطلاب فيها امتحانات الفصل الدراسي الثالث خلال شهر مايو 2022.

وأكدت وزارة التربية التونسية، إنه تم إتاحة النتائج عبر المنصة الإلكترونية فضاء التلميذ للمرحلة الإبتدائية حتى يتمكن التلاميذ من معرفة نتائجهم في فضاء المدارس الرقمي عبر منصة فضاء التلميذ الإلكترونية.