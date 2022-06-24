نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الخصومات التي يمكن الحصول عليها حامل بطاقة حماة الوطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي الخصومات التي يمكن الحصول عليها من بطاقة حماة الوطن, هناك العديد من الخصومات التي يمكن الحصول عليها من خلال حمل لبطاقة حماة الوطن, ويبحث الكثير ممن يملكون بطاقة حماة الوطن علي ما هي الخصومات التي يمكن أن يستفيدوا منها عند ذهابهم إلي أي مكان, لتجيب القوات المسلحة الإماراتية عن هذا السؤال لتبين للأشخاص أماكن يمكن لحاملي بطاقة حماة الوطن, ويذكر بأن بطاقة حماة الوطن هي بطاقة مملوكة إلي القوات المسلحة الإماراتية ويتم منحها إلي الأشخاص الذين ينتمون إلي وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية, وأن حامل البطاقة لا يملكها ويمكن أن تقوم القوات المسلحة الإماراتية بسحبها أو إلغاءها في أي وقت إذا أساء الشخص الذي يحملها استخدامها.

خصومات بطاقة حماة الوطن الإماراتية

تقدم بطاقة حماة الوطن الإماراتية خصومات عديدة في عدد من الأماكن والهيئات والشركات التي قامت القوات المسلحة الإماراتية بالتعاقد معهم لكي يميزون كل من ينتمي إلي القوات المسلحة الإماراتية أو وزارة الدفاع الإماراتية, والخصومات التي أوضحتها القوات المسلحة هي.

الحصول علي خصم عشرين بالمائة علي الدرجة السياحية في خطوط الطيران الإماراتي.

الحصول علي خصم يصل إلي خمسة عشر بالمائة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحصول علي خصم يصل إلى عشرة بالمائة في مجال الرياضة مثل الاشتراك في النوادي الرياضية أو شراء منتجات الماركات العالمية في مجال الرياضة.

يمكن أن تقوم بالحصول علي خصومات أيضاً عديدة في قطاع السيارات.

الحصول علي خصومات عديدة في مجال الصحة من حيث الذهاب إلي المستشفيات والمراكز الصحية العالمية وذات الجودة العالية والموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة, حيث تضمن بطاقة حماة الوطن أكثر من خمسة وثلاثين مركز ومستشفى يمكن الحصول منهم على خصومات.

كيفية الشراء ببطاقة حماة الوطن

يمكن أن تقوم بالشراء من خلال بطاقة حماة الوطن عبر الإجراءات المتبعة لحاملي بطاقة حماة الوطن الإماراتية, وهذه الإجراءات هي.