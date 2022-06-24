تمويل إمكان 50 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالتقسيط

تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء السعوديين من الموضوعات الحيوية المتاحة في السعودية حيث تمكن هذا التمويل في كسب ثقة عدد كبير من المواطنين السعوديين بسبب ما يقدمه لهم من مزايا تمويلية عديدة ومنها الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى ستون شهر ولكن تحت ضوابط معلنة لدى شركة إمكان للتمويل لذلك يرغب الكثير في الحصول على التمويل الشخصي الميسر المعروف حاليًا بأسم التمويل المُصغر للأفراد بالشركة ويتم التقديم عليه من خلال تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي في تقديم هذا التمويل للمواطنين السعوديين وعند التقديم يحصل العميل المتقدم على تمويل شخصي بموافقة فورية بأقساط ميسرة شهرية بدون كفيل أو ضامن سعودي الجنسية عبر شركة إمكان للتمويل.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى تمويل إمكان في السعودية

يحصل العميل المتقدم السعودي على التمويل الشخصي الميسر بشروط سهلة وميسرة بخلاف الشركات والبنك التمويلية الأخرى ولكن لابد من توفير كافة الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي الميسر بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري كأحد المزايا الهامة عبر شركة إمكان للتمويل وإليكم كافة الخدمات والخصائص المتوفرة عبر شركة إمكان للتمويل كما يلي:

أمتاز التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل بأنه مطابقًا مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك التمويل بالتقسيط الشهري المرن لفترة زمنية لا تزيد عن خمسة سنوات لدى شركة إمكان.

شركة إمكان تقدم التمويل الميسر بدون كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن.

التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

كذلك التمويل الشخصي للأفراد بموافقة فورية وسريعة بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل.

كافة الشروط الأساسية للحصول على التمويل الشخصي الميسر