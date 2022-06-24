شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية في 5 خطوات فقط وكيف تفوز في اللعبة وتنجز مهام pubg

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة خطوات شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية وذلك حتى يستطيعوا اللعب والفوز في اللعبة، ويتم شحن الشدات من أجل شراء جميع الأسلحة الجديدة للحصول على إثارة وتشويق في التحديث الجديد، ويتم إتمام المهام عن طريق تلك الشدات للحصول على مستوى أعلى ومميز، ولذلك حرصنا على توضيح كيفية القيام بشحن الشدات بطريقة مشروعة ومجانية 100% من خلال موقعنا .. تابعونا.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية

توجد الكثير من الطرق لشحن شدات ببجي موبايل ولكن الطريقة الرسمية هي المضمونة في عملية الشحن، ويتم الشحن بشكل رسمي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: قم بالدخول على موقع ببجي الرسمي.

ثانيا: وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول على الموقع.

ثالثا: وبعدها قم باختيار عدد الشدات المراد شحنها.

رابعا: ثم قم بكتابة رقم ID الخاص بك مع مراعاة كتابته صحيحا.

خامسا: ثم قم باختيار أفضل وسيلة للدفع.

سادسا: وبعدها قم بالدخول على الحساب الخاص بك. على ببجي موبايل لمعرفة إذا وصلت الشدات إلى حسابك الخاص أم لا.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل من بطاقات جوجل بلاي

إن طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 PUBG MOBILE عن طريق بطاقات جوجل بلاي من أبرز الطرق ويمكن فعلها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يتم الدخول على اعدادات اللعبة الخاصة بك.

ثانيا: ثم قم بالضغط على الشدات.

ثالثا: ثم قم باختيار طريقة الدفع جوجل بلاي.

رابعا: وبعد ذلك قم بتحميل عدد الشدات المطلوبة.

خامسا: ثم قم بالدخول على حساب ببجي موبايل ومعرفة إذا وصلت الشدات إلى حسابك أم لا.

طريقة الفوز في لعبة ببجي موبايل

يقوم اللاعب بالتعرف على قواعد لعبة ببجي موبايل جيدا، حيث هناك ١٠٠ لاعب كل منهم يريد قتل الآخر ويكونون على هيئة مجموعات أو بشكل فردي ويقوم اللاعب باستخدام الأسلحة التي يحصل عليها عن طريق جمعها في الجزيرة، ويجب الحرص على القيام بالخطوات بشكل سليم وعدم القفز سريعا وعدم ركوب سيارة مكشوفة حيث سوف يؤدي ذلك إلى الموت.